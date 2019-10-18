اونلاين | أونلاين NQW: مشاهدة مباراة الاهلي والتعاون بث مباشر beIN المفتوحة هدف السومة الآن رابط ماتش الاهلي NOW الاهلي LIVE

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مشاهدة مباراة الأهلي والتعاون في الدوري السعودي

يواجه نادي الأهلي السعودي نظيره التعاون، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويلاقي الأهلي والتعاون، على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 11 نقطة بينما يقبع التعاون في المركز العاشر برصيد7 نقاط.

موعد مباراة الأهلي والتعاون اليوم

تقام مباراة الأهلي والتعاون في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت الرياض.

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مشاهدة مباراة الأهلي والتعاون في الدوري السعودي

مشاهدة مباراة الأهلي والتعاون في الدوري السعودي

مشاهدة مباراة الأهلي والتعاون في الدوري السعودي

مشاهدة مباراة الأهلي والتعاون في الدوري السعودي

مشاهدة مباراة الأهلي والتعاون في الدوري السعودي

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والتعاون في الدوري السعودي

تُذاع مباراة الأهلي والتعاون في الدوري السعودي عبر قناة الرياضية السعودية.