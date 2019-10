اونلاين | يلا شووت MATCH WEEK مشاهدة مباراة الاهلي والتعاون بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش الاهلي beIN NOW

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شووت MATCH WEEK مشاهدة مباراة الاهلي والتعاون بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش الاهلي beIN NOW والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة الأهلي والتعاون في الدوري السعودي يواجه نادي الأهلي السعودي نظيره التعاون، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان. ويلاقي الأهلي والتعاون، على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية. ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 11 نقطة بينما يقبع التعاون في المركز العاشر برصيد7 نقاط. موعد مباراة الأهلي والتعاون اليوم تقام مباراة الأهلي والتعاون في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت الرياض. القناة الناقلة لمباراة الأهلي والتعاون في الدوري السعودي تُذاع مباراة الأهلي والتعاون في الدوري السعودي عبر قناة الرياضية السعودية.

