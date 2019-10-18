رياضة | ميسي يفجر مفاجأة عن رونالدو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يفجر مفاجأة عن رونالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة عن فترة تواجد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس في الدوري الإسباني.

وكان رونالدو قد رحل عن صفوف نادي ريال مدريد منذ موسمين لينضم إلى صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي لمدة 4 مواسم.

وقال ميسي في تصريحات صحفية عن رونالدو: "كريستيانو رونالدو كان جيداً عندما كان متواجد في الدوري الاسباني فقد جعل مباريات الكلاسيكو أخر خصوصية وأيضاً الليجا".

ويستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره نادي إيبار يوم السبت القادم 19 أكتوبر ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.