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رياضة | ميسي يفجر مفاجأة عن رونالدو

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تحدث الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي عن فترة تواجد البرتغالي نجم نادي يوفنتوس في .

وكان رونالدو قد رحل عن صفوف نادي منذ موسمين لينضم إلى صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي لمدة 4 مواسم.

وقال ميسي في تصريحات صحفية عن رونالدو: "كريستيانو رونالدو كان جيداً عندما كان متواجد في الدوري الاسباني فقد جعل مباريات الكلاسيكو أخر خصوصية وأيضاً الليجا".

ويستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره نادي إيبار يوم السبت القادم 19 أكتوبر ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

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