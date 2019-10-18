رياضة | ميسي يصدم برشلونة بقرار ناري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يصدم برشلونة بقرار ناري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني عن العقد المقدم له من النادي وتفضيله لعدم وجود عقد يربطه مع النادي.

وقال ميسي في تصريحات صحفية: "‏صحيح برشلونة اقترح عقد مدى الحياة لكنني قلت لا أريد عقداً يربطني".

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وواصل ليو: "أريد أن أكن على ما يرام لمواصلة اللعب والقتال من أجل هدف، أريد أن أكن هنا لمدى الحياة ولكن ليس مع عقد".

وأنهى ميسي تصريحاته قائلا: "أريد أن أكن في برشلونة حتى نهاية مسيرتي ولكن دون عقد طويل الأمد، سابقى هنا مدى الحياة".

ويستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره نادي إيبار يوم السبت القادم 19 أكتوبر ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.