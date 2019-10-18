رياضة | برشلونة يسعى لمواصلة عاداته ضد إيبار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يسعى لمواصلة عاداته ضد إيبار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد ملعب بلدية إيبورا لإستضافة المباراة التي ستجمع برشلونة ضد إيبار، في إطار منافسات الجولة التاسعة من الليجا .

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن وقت الظهيرة التي سيشارك خلاله برشلونة ضد إيبار، يعد غير مألوفًا للفريق الكتالوني، حيث أنه أمر لم يتكرر سوى خلال 8 مناسبات فقط خلال العصر الحديث .

وأوضحت الصحيفة المقربة من برشلونة، أن البلوجرانا لم يتذوق طعم الخسارة خلال الثماني مباريات التي خاضها خلال نفس الفترة، حيث فاز برشلونة في 6 مناسبات وسقط في فخ التعادل مرتين ضد كلًا من ريال بيتيس و سيلتا فيجو .

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وتابعت الصحيفة المذكورة أعلاه، أن الثنائي ليونيل ميسي ولويس سواريز لديه أرقام قياسية مع برشلونة خلال نفس الفترة.

وأشارت موندو ديبورتيفو، أنه قد تمكن ثنائي برشلونة من تسجيل أهداف خلال جميع مباريات الظهيره، وهو ما سيحاولن الثنائي تكراه ضد إيبار .

وعلى صعيد أخر، قررت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، تأجيل مباراة كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد، والتي كان من المقرر انطلاقها السبت الموافق 26 أكتوبر.

ليتم رسميًا موافقة كلا الناديين على خوض المباراة يوم 18 ديسمبر القادم، وهو الموعد المقترح من جانب الاتحاد .