رياضة | مفاجأة جديدة من ميسي بشأن عودة نيمار إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة جديدة من ميسي بشأن عودة نيمار إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة عن مفاجأة جديدة بشأن عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم نادي باريس سان جيرمان إلى الفريق مرة أخرى.

وأكد ميسي على صعوبة عودة نيمار بشكل كبير مرة أخرى لبرشلونة لعدة أسباب مختلفة.

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وقال ميسي في تصريحات صحفية: "‏أتحدث مع نيمار دائماً نحن نستمر في الحفاظ على مجموعتنا في الواتساب".

وتابع ليو: "من الصعب أن يعود نيمار إلى برشلونة بسبب الطريقة التي غادر بها النادي ولأن بعض الأعضاء لا يريدون ذلك و أيضاً بعض الجماهير ولكن الجزء الأخر متفهم بأن هذا الأمر صعب".

ويستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره نادي إيبار يوم السبت القادم 19 أكتوبر ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.