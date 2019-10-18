رياضة | مواعيد مباريات الزمالك القادمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات الزمالك القادمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي الزمالك لمواجهات حاسمة ومصيرية خلال الفترة القادمة، علي المستوي بطولة الدوري المصري وعلي مستوي بطولة دوري أبطال إفريقيا، وكان الزمالك من المفترض أن يواجه النادي الأهلي غداً السبت ولكن تم تأجيل اللقاء بعد تعليمات أمنية، مما جعل اتحاد الكرة يقرر تأجيل اللقاء لأجل غير مسمي.

مواعيد مباريات الزمالك القادمة

وقرر أيضاً اتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجناينى تقديم مباراة الزمالك والمقاولون العرب لتقام يوم السبت الموافق 19 أكتوبر الجاري ضمن مباريات الدوري المصري بدلاً من مواحهة النادي الأهلي التى تم تأجيلها حتي، لا يكون الفريق لديه مؤجلات ببطولة الدوري خاصة وان الزمالك لديه مباراة تقرر إقامتها ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

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وسيواجه الزمالك نظيره المقاولون العرب غداً السبت علي ملعب السلام بعدما وافقت إدارة الناديين علي لعب المباراة، والتى ستكون في تمام الثامنة مساءاً بتوقيت القاهرة.

ثم يستعد نادي الزمالك لمواجهة مصيرية علي ملعب السلام ستجمع بينه وبين نادي جينيراسيون فوت السنغالى بعد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بقرار إعادة المباراة مرة أخري بين الفريقين بعد الأزمة الكبيرة التى سبقت مباراة الإياب والتى كان مقرر إقامتها بداية الشهر الجاري ولكن إعترض الفريق السنغالي وقتها علي نقل اللقاء لملعب برج العرب بالأسكندرية بعدما كان مقرر إقامته علي ملعب بتروسبورت مما جعل الفريق السنغالي يرفض الذهاب لملعب برج العرب بالأسكندرية، وتقديم شكوى للكاف الذي قرر إعادة اللقاء مرة أخري.

وسيتواجه الفريقان علي ملعب السلام ضمن مباراة الإياب لدور ال 32 من بطولة دورى أبطال إفريقيا ويسعي الزمالك للفوز باللقاء خاصة بعد الهزيمة خلال اللقاء الأول في السنغال بهدفين لهدف.

ولم يتحدد حتي الأن موعد مباراة السوبر الإفريقي والتى من المقرر أن تكون خلال الشهر الجارى بين الزمالك بطل الكونفدرالية الإفريقية وبين الترجي التونسي بطل دوري أبطال إفريقيا.