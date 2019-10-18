رياضة | تعليق ساري على عدم مشاركة ماندزوكيتش في تدريبات يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق ساري على عدم مشاركة ماندزوكيتش في تدريبات يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق ماورويسيو ساري مدرب نادي يوفنتوس الإيطالي على عدم مشاركة الكرواتي ماريو ماندزوكيتش مهاجم الفريق في التدريبات الجماعية.

تصريحات ساري عن ماندزوكيتش

وقال ساري في تصريحات صحفية: "‏ماريو ماندزوكيتش لا يتدرب معنا بالإتفاق مع إدارة النادي".

وأضاف ساري: "ماركو بياتسا مازال مصاباً، أما ماتويدي لاعب يتمتع بديناميكية عالية وقراءة للملعب جيدة ويعطي كل ما لديه للفريق هو يوفر لنا الإتزان والاستقرار".

Advertisements

حالة المصابيين في يوفنتوس

كما تحدث ساري عن حالة المصابين في الفريق قائلا: "دانيلو ورامسي عادوا للتدريبات، أما دوجلاس كوستا ودي تشيليو لم ينضموا للمجموعة بعد".

وأنهى ساري حديثه قائلا: "يجب أن نضع في الاعتبار حالة الفريق وحالة الخصم قبل الإستقرار على خطة 4-3-3 أو 4-3-1-2 ، اللاعبون يجب أن يتأقلموا مع ظروف المباراة".

موعد مباراة يوفنتوس القادمة في الدوري الإيطالي

ويستعد نادي يوفنتوس لمواجهة نظيره نادي بولونيا غدا السبت 19 أكتوبر ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.