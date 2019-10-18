رياضة | موعد عودة ثنائي النصر من الإصابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد عودة ثنائي النصر من الإصابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث نادي النصر عن آخر مستجدات إصابة ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، النيجيري أحمد موسى وعبدالفتاح آدم.

ويعاني عبد الفتاح آدم من إصابة بتمزق عضلي، فيما تعرض موسى خلال مباراة النصر والفتح، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكشف النصر أن الكشف الطبي الذي خضع له الثنائي موسي وعبد الفتاح آدم أثبت تحسن حالتهم، واقتراب تمكنهم من المشاركة في مباريات النصر.

وأضاف أن الثنائي أصبح لا يشعر بأي آلام، وسيجري فحوصات طبية الإسبوع المقبل للوقوف على حالته، لتحديد الموعد النهائي لعوده للملاعب.

كما أعلن أن آدم سوف يخضع هو الآخر لكشف طبي جديد الأسبوع المقبل، لمعرفة المرحلة التي وصل إليها في تعافيه من الإصابة.

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يذكر أن عبدالفتاح أدم انضم إلى النصر في الصيف الماضي قادما من نادي التعاون حيث ساهم في تتويج السكري بكأس خادم الحرمين الشريفين لأول مرة في تاريخ النادي، وشارك أدم مع التعاون في 39 مباراة بمختلف المسابقات، أحرز خلالهم 19 هدفا وصنع 3 أهداف.

كما انتقل موسى "27 سنة"، إلى نادي النصر خلال صيف 2018، قادمًا من صفوف ليستر سيتي الإنجليزي، بعقد يمتد إلى 4 سنوات مقابل 140 مليون ريال.

وشارك موسي مع النصر في 5 مباريات بالموسم الحالي من الدوري السعودي للمحترفين، وسجل خلالهم هدف واحد.

ويستعد النصر لمواجهة نظيره الرائد، غدا السبت الموافق 19 من أكتوبر الجاري، ضمن الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، على أن يواجه الهلال في 27 من الشهر نفسه ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتواجد النصر حامل لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في نسخته الاستثنائية، في المركز الثامن برصيد 8 نقاط، خلف الهلال المتصدر بـ 16 نقطة.