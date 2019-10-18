رياضة | قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن الرد على بيان الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن الرد على بيان الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى على عدم وجود دعوة لعقد اجتماع غداً السبت بمقر الجبلاية، للرد علي بيان النادي الأهلي الأخير والذى رفض فيه لعب مبارياته ببطولة الدوري إلا عندما يواجه نادي الزمالك.

وكان من المقرر أن يواجه النادي الأهلي نظيره الزمالك غداً السبت ضمن مباريات الجولة الرابعه من بطولة الدوري المصري ولكن قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى تأجيل اللقاء لأجل غير مسمي بعد تعليمات أمنيه، وهو ما رفضه النادي الأهلي الذى تمسك بإقامة مباراة القمة قبل مواجهة أى فريق اخر ببطولة الدوري.

وقام اتحاد الكرة بتقديم مباراة الزمالك والمقاولون العرب لتقام السبت بدلاً من مباراة القمة، وهو ما وافق عليه ناديي الزمالك والمقاولون العرب.

وأكد اتحاد الكرة انه لم يتم الدعوة لإجتماع عاجل بعد الأحداث الأخيرة وانه لا يوجد اي إجتماعات خلال الساعات القادمة.