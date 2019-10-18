رياضة | تصريح ناري من أوزيل ضد منتخب ألمانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريح ناري من أوزيل ضد منتخب ألمانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الألماني مسعود أوزيل لاعب وسط نادي أرسنال عن ما حدث معه في منتخب ألمانيا موجها تصريحات ناريه تجاه المنتخب وقرار إعتزاله اللعب دوليا.

وكان أوزيل قد أعلن إعتزاله اللعب دوليا مع منتخب ألمانيا منذ فترة طويله عقب اتهاممه ومهاجمته بشكل عنصري.

وقال مسعود أوزيل في تصريحات صحفية عن منتخب ألمانيا: "لعبت 9 سنوات في منتخب ألمانيا وكنت من أنجح اللاعبين بل و فزت بكأس العالم وبألقاب أخرى لكن تم شتمي بشكل عنصري والغريب عدم خروج أي شخص من المنتخب للدفاع عني لذا لست نادمًا على الاعتزال الدولي".

وقد شارك مسعود أوزيل في 6 مباريات فقط حتى الآن مع نادي أرسنال خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وصنع خلالهم هدف وحيد ولم يسجل أي أهداف.