رياضة | أول تعليق من زيدان على تأجيل الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من زيدان على تأجيل الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد على تأجيل موعد مباراة الكلاسيكو ضد نادي برشلونة في بطولة الدوري الإسباني.

تحديد موعد جديد للكلاسيكو

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم قد حددت أمس الخميس موعد جديد للكلاسيكو وهو 18 ديسمبر بدلا من 26 أكتوبر ولكن لقي هذا القرار رفض كبير.

تصريحات زيدان عن تأجيل الكلاسيكو

Advertisements

وقال زيدان في تصريحات صحيفة: "إذا اضطررنا للعب الكلاسيكو في تاريخ 26 ، سنلعب، وإذا تم تأجيله فسوف نكون مستعدين أيضا".

موعد مباراة ريال مدريد القادمة

ويستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره نادي مايوركا غدا السبت 19 أكتوبر ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

ويتواجد نادي ريال مدريد في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 18 نقطة بينما يتواجد نادي برشلونة في المركز الثاني برصيد 16 نقطة.