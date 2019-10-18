رياضة | عاجل.. علي معلول يقدم للأهلي هدية من العيار الثقيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. علي معلول يقدم للأهلي هدية من العيار الثقيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الرحيل نهائيًا عن صفوف الفريق الأحمر، خاصة أنه تلقى أكثر من عرض عربي وأوروبي بعد تألقه بشكل لافت في الآونة الأخيرة.

علي معلول يرفض الرحيل عن الأهلي

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وأكد معلول لعدد من وكلاء اللاعبين الذين تحدثوا معه من أجل الرحيل في يناير المقبل، أنه يرفض الرحيل عن القلعة الحمراء نهائيًا في تلك الآونة مشيرًا إلى أنه يرغب في التتويج مع الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا والمشاركة في كأس العالم للأندية.

وأوضح معلول أن الحديث في هذا الأمر مبكر جدًا، خاصة أنه يركز مع الفريق في الوقت الراهن نظرًا للإرتباط بالمشاركة في أكثر من بطولة.

وتلقى اللاعب التونسي عدد من العروض مع انتهاء الموسم الماضي إلا أن إدارة النادي رفض رحيله نهائيًا وقامت بتعديل عقده لتعويضه ماليًا، وشدد اللاعب أنه يرفض الرحيل في الإنتقالات الشتوية، وبرر معلول رغبته في الاستمرار بالأهلي أنه من أكبر أندية إفريقيا وصاحب تاريخ عريق ومشواره حافل بالبطولات.