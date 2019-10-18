رياضة | غدا.. انطلاق قرعة أمم إفريقيا لليد بتونس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. انطلاق قرعة أمم إفريقيا لليد بتونس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام غدا السبت قرعة أمم إفريقيا لكرة اليد بمدينة رادس التونسية المقرر إقامتها فى الفترة من ١٦ إلي ٢٦ من يناير العام المقبل بمشاركة ١٦ منتخبا أكدوا مشاركتهم حتي الأن .

تقام تلك القرعة بحضور مسؤولي الاتحاد التونسي لكرة اليد وجامعة الرياضة التونسية المسؤولة عن الرياضة هناك.

وصرح مؤمن صفا أمين صندوق اتحاد كرة اليد والمشرف العام علي المنتخبات الوطنية أن استعدادات المنتخب الوطني للرجال تحت إشراف المدير الفني الأسباني جارسيا باروندو تأتي ضمن التحضيرات الجادة للمنتخب للمشاركة في البطولة الإفريقية المؤهلة للأولمبياد بطوكيو عام ٢٠٢٠ والتي يتأهل الفائز باللقب الإفريقي فقط للأولمبياد بينما تخوض الفرق أصحاب المركز الثاني تصفيات الملحق الأوليمبي مع منتخبات اسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية أصحاب المركز الثاني البطولات الأممية التابعة لكل دولة .

وقال أمين صندوق الاتحاد إن قوة أمم افريقيا المقبلة تكمن في بزوغ منتخبات أخري قوية أظهرت تحسن ملموس خلال الفترة الماضية وهي الجزائر وأنجولا.