رياضة | مدرب مانشستر يونايتد يكشف إصابات الفريق قبل مواجهة ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب مانشستر يونايتد يكشف إصابات الفريق قبل مواجهة ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي عن الإصابات التي ضربت الفريق قبل مواجهة فريق ليفربول يوم الأحد المقبل على ملعب الأولدترافورد في مدينة مانشستر.

وقال سولشاير في تصريحات صحفية : "‏ سنرى مَن مِن المصابين سيتجاوز الحصتين التدريبيتين القادمتين ليكون بإمكانهم المشاركة يوم الأحد، فبعضهم عاد لتوه للتدريبات الجماعية مع اللاعبين".

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وأضاف : "نحن بحاجة لتخقيق نتائج جيدة، وأتوقع من اللاعبين الخروج إلى ملعب المباراة وإثبات أنفسهم أمام ليفربول وعلى ملعبنا".

وواصل : "‏قطعنا شوطاً كبيراً فيما يتعلق بالوصول إلى الثقافة والبيئة التي نعمل للوصول إليها، ومباراة ليفربول هي أولى المباريات التي يتطلّع إليها جميع اللاعبين، وإحدى أهم الأسباب لتصفّح كتب التاريخ".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 9 نقاط، بينما يحل فريق ليفربول في المركز الأول برصيد 24 نقطة بعد الفوز في جميع المباريات.