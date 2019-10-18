رياضة | طنطا يهزم قحافة بسداسية وديا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طنطا يهزم قحافة بسداسية وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز فريق طنطا بقيادة أيمن المزين علي فريق قحافة الذي يقوده محمد حسنين اينو فنيا، بسداسية مقابل هدفين في اللقاء الودي الذي جميع بينهما اليوم علي ملعب نادي طنطا، ضمن وديات طنطا استعدادا لاستئناف الدوري أمام سموحة يوم 28 في الشهر الحالي.

بدأ طنطا بتشكيل مكون من اسلام طارق، ومحمود مسعود، وسليمان عبدربه، وكابونجا، وايهاب سمير، واسلام فؤاد، وعبدالرحمن الدح، وأحمد فهمي، وأحمد فوزي، وأحمد الشناوي، وأحمد الألفي.

انتهي الشوط الأول بتقدم طنطا بثلاثية مقابل هدف، حيث تقدم مهند القللي لقحافة ثم تعادل سليمان عبدربه لطنطا، واضاف كابونجا الهدف الثاني، وعبدالرحمن الدح الهدف الثالث.

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وفي الشوط الثاني عزز طنطا الفوز بإحراز 3 أهداف عن طريق أحمد الألفي هدفين وعبدالرحمن الدح هدف، وأحرز حسام حسن هدف لقحافة، لينتهي اللقاء بفوز طنطا بنتيجة 6/2.

وشهد اللقاء تألق كريم الجنجيهي لاعب قحافة مواليد 2001 الذي أشركه اينو منذ بداية اللقاء.

أدار المباراة وليد فايز حكما وعاونه محمود محسن، وعمرو وردة.