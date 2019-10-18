رياضة | محمد صلاح يستعد لفك عقدته ضد مانشستر يونايتد

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يستعد النجم الدولي المصري محمد صلاح لفك عقدته ضد مانشستر يونايتد، وذلك خلال المباراة النارية والمرتقبة التي ستجمع شياطين مانشستر ضد ليفربول في قمة منافسات الجولة التاسعة من البريميرليج .

عقدة محمد صلاح ضد مانشستر يونايتد

وتمثل مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد عقدة خاصة للفرعون المصري محمد صلاح، حيث فشل بيكاسو في هز شباك شياطين مانشستر منذ انضمامه لكتيبة الريدز .

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وقاد الفيراري المصري محمد صلاح هجوم ليفربول ضد مانشستر يونايتد في 4 مناسبات، فشل في تسجيل أي أهداف خلالها، ليكون الفريق الوحيد الذي يفشل في هز شباكه في الدوري الإنجليزي الممتاز .

محمد صلاح يطمح لاستغلال غياب دي خيا عن مانشستر يونايتد

ويطمح محمد صلاح إلى استغلال غياب الأخطبوط الإسباني ديفيد دي خيا عن مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد، بداعي الإصابة، من أجل فك النحس وتدوين اسمه للمرة الأولى في شباك كتيبة أولي جونار سولشاير، تحت أنظار الحارس الأرجنتيني سيرجيو روميرو .

علمًا بأن ديفيد دي خيا كان قد تعرض لإصابة عضلية خلال مشاركته مع منتخب بلاده إسبانيا ضد السويد، في الجولة الثامنة من تصفيات كأس أمم أوروبا "يورو2020"، حيث المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 .