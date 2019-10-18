رياضة | سترلينج يصدم جماهير ليفربول بتصريحات نارية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سترلينج يصدم جماهير ليفربول بتصريحات نارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صدم اللاعب الإنجليزي رحيم سترلينج لاعب فريق مانشستر سيتي جماهير منافس فريقه نادي ليفربول بتصريحات نارية وذلك قبل بداية الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال سترلينج في تصريحات صحفية : "سعيد اني سجلت على ليفربول وارغب بالتسجيل اكثر عليهم، ولقد كنت سعيداً جداً بتسجيلي عليهم، فبعد عدم تسجيلي لفترة طويلة امامهم كان علي ان اُحاول والا اضيع وقتي".

وأضاف : "‏عندما يستمر الناس بتذكيري اني لم اسجل عليهم، ثم افعل ذلك احصل على الكثير من الثقة، آمل ان اسجل الكثير من الأهداف عليهم".

يذكر أن فريق ليفربول يحتل صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 24 نقطة، بينما يحل فريق مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 16 نقطة بعد 8 جولات خاضها الفريقين في البريميرليج.