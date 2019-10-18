رياضة | سولسكاير يعلق على لقاء زيدان وبوجبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولسكاير يعلق على لقاء زيدان وبوجبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أولي جونار ​سولسكاير​ المدير الفني لمانشستر يونايتد بأنه لا توجد أي مشكلة بشأن لقاء بول ​بوجبا​ نجم الفريق مع الفرنسي زين الدين ​زيدان​ المدير الفني لريال مدريد على شاطئ البحر في الإمارات العربية المتحدة.



وعلق سولسكاير على الصورة قائلاً : "لم أسمع بول بوجبا يقول إنه لا يريد أن يكون هنا، بول يريد البقاء هنا واللعب بشكل جيد".



وتداولت وسائل الإعلام العالمية صورة لبوجبا الذي كان يتعافى من إصابة في دبي في الإمارات العربية المتحدة وهو يتحدث إلى زيدان هذا الأسبوع مما أثار الجدل حول مستقبله مع أولد ترافورد.

Advertisements



وحضر المدير الفني الفرنسي مؤتمرا للذكاء الاصطناعي في دبي بينما سافر بوجبا إلى هناك لمواصلة تعافيه من إصابة في الكاحل.



وكشفت صحيفة ديلي ميرور عن صورة تجمع زيدان مع بوجبا يجريان محادثة مريحة والتي تؤكد الأنباء حول رحيل بوجبا المحتمل إلى الميرينجي في المستقبل.



وبذل زيدان محاولات كبيرة من أجل ضم بوجبا في الصيف لكن إدارة الشياطين الحمر رفضت الدخول في مفاوضات على الرغم من أن وكيل اللاعب مينو رايولا أكد حرص موكله على تجربة تحدٍ جديد.