رياضة | مفاجأة.. قرار صادم من المحمدي بسبب جروس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. قرار صادم من المحمدي بسبب جروس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إلى آخر مستجدات الأزمة المشتعلة بين النادي الأهلي وصالح المحمدي، المدرب الوطني القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأهلاوي خلفًا للكرواتي برانكو إيفانكوفيتش.

وكان صالح المحمدي؛ قد أبدى استياءه من عدم بقاءه على رأس الجهاز الفني للأهلي حتى نهاية الموسم الجاري، عقب التوقيع مع المدرب السويسري كريستیان جروس لتولي قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية أن صالح المحمدي، رفض العمل مساعدًا للسويسري كريستيان جروس.

وأوضحت الصحيفة أن المحمدي فضَّل العودة إلى الإشراف على فريق الناشئين، بدلا من العمل كمساعدًا تحت قيادة أي مدرب في الوقت الجاري.

وأضافت الصحيفة أن إدارة النادي الأهلي قررت عقد اجتماع مع المحمدي عقب مباراة التعاون، اليوم، لبحث وضعه مع النادي وإقناعة بمواصلة المشوار مع الفريق الأول للكرة.

وكان الأمیر منصور بن مشعل المشرف العام على فريق الكرة بالنادي قد وعد المحمدي سابقا، باستمراره في قيادة الفريق حتى ختام الموسم، وذلك قبل التعاقد مع جروس.

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وسيبدأ السويسري العمل مع الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بالإشراف على مواجهة الحزم، المقرر اقامتها في 26 أكتوبر الجاري؛ ضمن منافسات، الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ويمتلك كريستيان جروس سمعة طيبة في الدوري السعودي، حيث سبق له قيادة الأهلي للتتويج بلقب دوري المحترفين، وكأس ولي العهد، وكأس خادم الحرمين الشريفين في موسم 2015-2016.

كما نجح في كسر كافة الارقام القياسية وتحقيق انطلاقة متميزة رفقة الأهلي؛ حيث قاد الراقي للفوز في 51 مباراة متتالية في الدوري من أصل 52 مواجهة.

كما قاد جروس فريق الزمالك الموسم الماضي للتتويج بكأس الكونفدرالية الإفريقية، والسوبر السعودي المصري.

يذكر أن الأهلي عانى من النتائج السيئة تحت قيادة برانكو منذ بداية الموسم، حيث افتتح الأهلي مواجهاته في بطولة الدوري السعودي بتعادل غير متوقع أمام العدالة بهدف لمثله، ثم حقق الفوز أمام الاتفاق خارج أرضه بنتيجة هدفين مقابل هدف، ليعود للخسارة مجددا أمام ضيفه الوحدة بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى المستوى الأسيوي تعرض الأهلي لهزيمة ثقيلة من الهلال في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا في بداية الموسم الجاري وخرج من البطولة الآسيوية.

ويحتل الأهلي المركز الثالث من جدل ترتيب الدوري السعودي، برصيد 11 نقطة؛ عقب تحقيقه فوزا ثمينا على ضيفه الفيحاء بثلاثة أهدف دون رد، في المباراة جمعت بينهما، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.