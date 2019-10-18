انت الان تتابع تأجيل القمة بين برشلونة وريال مدريد بسبب أزمة كاتالونيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مظاهرات كاتالونيا

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم في بيان اليوم الجمعة تأجيل مباراة القمة بين برشلونة وضيفه ريال مدريد في دوري الدرجة الأولى والتي كانت مقررة في استاد كامب نو يوم 26 أكتوبر تشرين الأول الجاري‭‭ ‬‬بسبب مخاوف أمنية في ظل أحداث العنف خلال مظاهرات في كاتالونيا.

وبعد مظاهرات ضخمة أعقبت سجن تسعة زعماء انفصاليين في قطالونيا طلبت رابطة الدوري بشكل رسمي من الاتحاد الإسباني للعبة إعادة تحديد موعد المباراة.

ووافق الاتحاد الإسباني على الطلب اليوم الجمعة مشيرا إلى القرار متروك للناديين للاتفاق على موعد جديد للمباراة خلال مهلة تمتد حتى يوم 21 من الشهر الجاري وفي حال عدم الاتفاق ستحدد لجنة المسابقات الموعد الجديد.

وقال برشلونة في بيان إنه يريد خوض المباراة يوم 18 ديسمبر كانون الأول موضحا أنه كان يفضل اللعب في الموعد الأصلي يوم 26 أكتوبر تشرين الأول وعارض مقترحا من رابطة الدوري بنقل اللقاء إلى استاد سانتياجو برنابيو في نفس موعدها.

وأوضح الاتحاد الإسباني أن ريال مدريد يؤيد اللعب يوم 18 ديسمبر كانون الأول أيضا.

Advertisements

وأضاف برشلونة "لدينا ثقة مطلقة في السلوك السلمي لجماهير وأعضاء النادي" كما اعتذر لمشجعيه غير الراضين عن القرار مشيرا إلى إمكانية استرجاع قيمة التذاكر المباعة.

وقال زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد إن فريقه يتقبل اللعب في أي توقيت كما وصف مشاهد العنف في قطالونيا بأنها "صعبة". وفي خامس أيام الاحتجاجات احتشد مئات الآلاف من المؤيدين للاستقلال في مسيرات بمختلف أنحاء قطالونيا مرددين شعار "الحرية للمعتقلين السياسيين".

وذكرت شرطة الإقليم أن 16 شخصا اعتقلوا بأنحاء متفرقة في قطالونيا بينما قال مسؤولون بقطاع الصحة إنه تم إسعاف 42 شخصا من إصابات.

كما ذكرت بلدية برشلونة أن الاحتجاجات التي بدأت يوم الاثنين الماضي شهدت إشعال النيران في 700 من حاويات القمامة بجانب عشر شجرات تقريبا وتقدر الخسائر المالية بالمدينة بأكثر من 1.5 مليون يورو (1.67 مليون دولار).