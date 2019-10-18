شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. برشلونة وريال مدريد يتفقان على موعد جديد لـ«كلاسيكو الأرض» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، عن تأجيل موعد مباراة قمة الدوري بين برشلونة وريال مدريد «كلاسيكو الأرض»، والتي كان من المقرر خوضها يوم 26 أكتوبر، ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني «لاليجا».

وطلبت اللجنة اتفاق كلا الناديين على موعد محدد لخوض هذه المباراة، الأمر الذي بدأه النادي الكتالوني منذ ساعات بإصدار بيان رسمي يؤكد خلاله اختياره موعد 18 ديسمبر لإقامة المباراة، على ملعب «الكامب نو».

وفي هذا الصدد، أصدر النادي الملكي بيانًا رسميًا للرد على طلب لجنة المسابقات واختيار موعد، قائلاً: «بعد قيام لجنة المسابقات للاتحاد الإسباني بتأجيل مباراة الكلاسيكو والتي كان من المقرر انعقادها يوم 26 أكتوبر بين برشلونة وريال مدريد ومطالبة كلا الناديين بالاتفاق على موعد محدد لخوض المباراة، يبلغ الريال أن الاتفاق المتفق عليه من قبل الناديين هو 18 ديسمبر».