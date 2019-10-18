شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إنبي يؤازر «طولان» في أول مران مع الفريق.. ويوجه الشكر لـ«ماهر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص مجلس إدارة نادي إنبي، برئاسة المحاسب زكريا السيد، على حضور أول مران للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تحت القيادة الفنية الجديدة للكابتن حلمي طولان، الذي تولى المهمة الفنية خلفاً للكابتن على ماهر، الذي تقدم باستقالته من منصبه على خلفية خسارة الفريق البترولي أمس، أمام الإنتاج الحربي بهدف دون رد.

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ووفقًا للحساب الرسمي للنادي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عقد مجلس الإدارة جلسة مع الجهاز الجديد تم خلالها الترحيب بهم ومطالبة اللاعبين بالتركيز وإغلاق صفحة الماضي والعمل بجد واجتهاد للعودة للانتصارات.

وتم توجيه الشكر للجهاز الفني السابق بقيادة على ماهر، الذي لم يحالفه التوفيق وتقدم باستقالته من منصبه ليلة أمس.

وجاء تشكيل الجهاز الفني المعاون لطولان كالتالي: ممدوح محمدي مدرب عام وسيد ياسين مدرب وخالد خليل مدرب حراس مرمى على أن يستمر الجهاز الإداري والطبي الذي كان متواجد تحت قيادة على ماهر كما هو.