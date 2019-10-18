شكرا لقرائتكم خبر عن أمير وجيه يعد بمواصلة إنجازات الاسكواش في بطولة العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وعد أمير وجيه، المدير الفنى لمنتخب مصر للاسكواش، بتحقيق طفرة جديدة داخل اللعبة بعد توليه المسؤولية الفنية للمنتخب، مؤكدا أن الاسكواش المصري سيظل ملكا متوجا على عرش اللعبة على مستوي العالم.

ووجه أمير وجيه، أحد أساطير الاسكواش المصري، شكره لمجلس الإدارة على ثقته، مؤكدا أنه لن يدخر جهدا ولا وقتا من أجل رفعة الاسكواش المصري في ظل وجود أحد أهم الأجيال المصرية في الاسكواش ووجود لاعبين على أعلي مستوي على رأسهم على فرج المصنف الأول عالميا، وطارق مؤمن المصنف الثالث وكريم عبدالجواد ومحمد أبوالغار.

ووعد المدير الفني بالمنافسة على لقب بطولة العالم المقبلة التي يستعد لها المنتخب في شهر نوفمبر المقبل، مؤكدا أنه استقر على معسكر إعداد قبل البطولة للوصول باللاعبين لأعلى معدلات التركيز والاستعداد للبطولة.