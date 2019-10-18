شكرا لقرائتكم خبر عن «فيفا» يكشف عن شعار بطولة كأس العالم للأندية (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اليوم الجمعة، وقبل أقل من 50 يوماً على انطلاق البطولة، عن الشعار الرسمي لبطولة كأس العالم للأندية «قطر ٢٠١٩»، مشيرًا إلى أن الشعار مستلهم من التاريخ الثقافي للدولة المستضيفة.

ووفقًا للموقع الرسمي لـ«فيفا»، فإن العنصر الأوضح في تصميم الشعار الرسمي للبطولة هو فكرة تقديم كرة القدم باعتبارها لؤلؤة، ما يستحضر إحدى أقدم الصناعات التي اشتهرت بها قطر.

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أما تصميم الشكل الكروي القزحي فيتبنى عنصر تزيين معماري تشتهر به المساكن في منطقة الشرق الأوسط يُعرف باسم المشربية وينطوي على نقش وزخرفة الخشب.

ولنمط المشربية الزخرفي تاريخٌ ضاربٌ في القِدم، تماماً كصناعة اللؤلؤ، وتعود نماذجه الأولى إلى العصور الوسطى، وتمتاز المشربيات بجمالها الآسر من الخارج إلى جانب دورها الوظيفي، بحيث توفّر تبريداً للمسكن من الداخل بينما تشكِّل عنصراً جمالياً آسراً من الداخل والخارج على حدّ سواء.

يطغى العنابي على شعار البطولة وهو اللون الوطني لدولة قطر، بالإضافة إلى الفيروزي الداكن لمياه خليج الدوحة، وترتفع اللؤلؤة الرائعة على أشكال تستحضر الصحراء الشاسعة وتتزيّن بعلامات التشكيل التي تتحلى بها حروف اللغة العربية.

يُذكر أن منافسات النسخة السادسة عشرة من بطولة كأس العالم للأندية تقام خلال الفترة من 11 إلى 21 ديسمبر2019.