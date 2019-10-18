كلوب يكشف موقف الثلاثي المصاب من مباراة مانشستر يونايتد

الجمعة 18 أكتوبر 2019

كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن موقف كلا محمد صلاح وأليسون بيكر وماتيب من المشاركة ضد مانشستر يونايتد.



موعد مباراة ليفربول مع مانشستر يونايتد

ويحل ليفربول ضيفاً على فريق مانشستر يونايتد، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابفة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتحدث كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة اليوم حول موقف الثلاثي المصاب، قائلا:" يتبقى هناك حصتين تدريبيتين وسوف يتم تحديد وضعهم من المشاركة ضد مانشستر يونايتد، بعد رأيتهم في بشكل جيد".

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كلوب يتحدث عن سولشاير ويقارنه بوضعه في ليفربول

وواصل المدير الفني الألماني:" فترة سولشاير الحالية شبيهه بفترتي منذ أن أتيت إلى ليفربول، كل مدرب يحتاج إلى بعض الوقت لإحداث التغيير المطلوب داخل الفريق، ولا يهم ما يكتب عن رحيله، الأهم هو ما تقرره إدارة مانشستر يونايتد".

وأتم تصريحاته:" مباراة الأحد المقبل، يقع عليها ضغط جماهيري كبير، يجب على اللاعبين التركيز والمقاتلة داخل أرضية الملعب".

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز الـ12 برصيد 9 نقاط