شكرا لقرائتكم التشكيل الرسمي لفريق الاتحاد السكندري ضد وادي دجلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد السكندري تشكيلة الفريق التي سيخوض بها المدرب طلعت يوسف المدير الفنى المباراة أمام وداي دجلة. ويلتقي الاتحاد السكندري ضد وادي دجلة في المباراة التي ستجمعهما اليوم ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز. Advertisements وتقام مباراة اليوم في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءا ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز. وجاء تشكيل فريق نادي الاتحاد السكندري لمباراة اليوم أمام نادى وادى دجلة كالتالي: "عماد السيد، محمود رزق، محمد أنور، أسامة العزب، كريم الديب، السيد سالم، هشام محمد، نبيل مانجا، أحمد رفعت، رزاق سيسيه، خالد قمر".

تشكيل الاتحاد السكندري

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