شكرا لقرائتكم هيئة الرياضة تعلن عن إعادة جائزة الأمير فيصل بن فهد الدولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت الهيئة العامة للرياضة، يوم الجمعة، عن إعادة جائزة الأمير فيصل بن فهد الدولية للبحوث الرياضية، وأكدت الهيئة أن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس الإدارة، أصدر قراراً يقضي بإعادة الجائزة التي تسعى لتعزيز الجوانب البحثية في الرياضة وشؤونها وكافة الجوانب المتعلقة بها مع فتح المجال لتصبح الجائزة عالمية.

وسيتم عقد مؤتمر صحافي يوم الثلاثاء القادم في مدينة موناكو الفرنسية، بحضور شخصيات راضية وأكاديمية من عدة دول، وسيشهد المؤتمر الإعلان عن كافة تفاصيل الجائزة، بعد إعادة تشيكل هويتها بما يتوافق مع النهضة الكبيرة التي تشهدها الرياضة السعودية والعالمية، حيث سيتولى معهد إعداد القادة الإشراف على الجائزة في مرحلتها القادمة.

وكانت جائزة الأمير فيصل بن فهد الدولية للبحوث الرياضة، بدأت في 1983، عندما أطلقها حينها مؤسسها الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز – رحمه الله – لتطوير وإثراء الرياضة العالمية، كجائزة تعني بالبحوث الرياضية، والتي تهدف إلى تمكين الباحثين والعلماء والمفكرين المهتمين بالمجال الرياضي من إعداد بحوث علمية لتطوير الرياضة.