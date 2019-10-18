حقيقة تعاقد نادي مانشستر يونايتد مع حارس الأهلي والمنتخب المصري

الموجز

بعد ترد أنباء عن نية نادي مانشستر يونايتد للتعاقد مع حارس الأهلي ومنتخب مصر محمد الشناوي، خلال الفترة الماضية، بدأت حالة من الجدل بين الأوساط الكروية في مصر.

وكانت بعض التقارير ذكرت أمس الخميس أن مانشستر يونايتد يستهدف التعاقد مع الشناوي، وفقًا لما نشرته صحيفة “برمنجهام ميل” البريطانية.

أيهاب جلال

أكد إيهاب جلال، نجم الأهلي السابق، ومدرب حراس مرمى شباب القلعة الحمراء السابق، أن الدوري الإنجليزي أصعب الدوريات في العالم واللعب له يحتاج لمواصفات مختلفة تمامًا يصعب جدًا توافرها في الشناوي فهو ليس قادرًا على التألق في “البريميرليج” حال انتقاله إلى صفوف فريق مانشستر يونايتد خلال شهر يناير المقبل.

وأوضح جلال أن الشناوي حارس مرمى جيد و مجتهد ويمتلك خبرات جيدة، ولكن مستوى الدوري الإنجليزي مختلف تمامًا.

طارق سليمان

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وجه طارق سليمان مدرب حراس مرمى الأهلي السابق، نصيحة خاصة لـ محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول بالنادي، على خلفية ارتباط اسمه باللعب في الدوري الإنجليزي عبر بوابة مانشستر يونايتد.

إمكانيات الشناوي

وقال طارق سليمان، في تصريحات خاصة لـ"الوطن سبورت": "إمكانيات الشناوي تؤهله للعب في أي فريق بالدوري الإنجليزي، لكني أفضل أن لا يكون ذلك عن طريق مانشستر يونايتد".

وأضاف مدرب حراس الأهلي السابق: "وجهة نظره أن لا ينتقل الشناوي إلى نادِ يمتلك حارس مرمى كبير مثل دي خيا المتواجد في مانشستر يونايتد، هو رائع للغاية، ويمتلك رصيد كبير سواء من الجماهير أو النقاد، ولن يكون الأمر سهلا على الشناوي إزاحته من مكانه واللعب أساسيا".

تألقه ببطولة أمم إفريقيا

يُذكر أن محمد الشناوي (30 عاما) تألق في بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة التي استضافتها مصر، كما ظهر بشكل مميز خلال منافسات كأس العالم بروسيا 2018، التي شارك فيها رفقة المنتخب المصري وحصل على رجل المباراة في لقاء الفراعنة أمام أوروجواي، ليلفت إليه أنظار بعض الأندية الأوروبية.