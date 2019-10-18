بعد قرار «الكاف» بإقامة مباراة السوبر الإفريقي في قطر.. وتظلم مرتضي منصور على القرار وإعلان انسحابه.. عقوبة نارية تنتظر الزمالك

الموجز

حالة من الغضب والترقب انتابت الكرة المصرية بصفة عامة ونادي الزمالك بصفة خاصة بعد إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف عن مكان إقامة مباراة نادي الزمالك المصري ونادي الترجي التونسي خلال لقاء السوبر الأفريقي، خصوصاً بعدما نجح نادي الترجي التونسي بحصد دوري أبطال أفريقيا، وحصول الزمالك على للكونفدرالية على حساب نادي نهضة بركان.

الاتحاد الإفريقي

وأعلن عضو لجنة المسابقات ونائب رئيس الاتحاد النيجيري لكرة القدم شيهو ديكو خلال تصريحات صحفية له، “أنه من المعروف أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف يمتلك عقداً مع الدولة القطرية من أجل إقامة السوبر الإفريقي لمدة 3 مواسم.

توقيت المباراة

وأضاف، “ننتظر فقط الحصول على الموافقة على التاريخ، وعلى توقيت المباراة من المسؤولين بالدولة القطرية من أجل إقامة مباراة السوبر الإفريقي بين نادي الزمالك المصري ونادي الترجي التونسي هناك بحسب العقد المبرم بين الكاف وبين المسؤولين بدولة قطر.

السوبر الإفريقي

ويجدر هنا الإشارة إلى أن السوبر الإفريقي خلال العام السابق قد أقيمت بقطر بين نادي الترجي التونسي، وبين نادي الرجاء المغربي، وقد نجح نادي الرجاء المغربي في الفوز على بطل تونس بنتيجة 2/ 1.

نادي الزمالك

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك، على تقديم تظلم رسمي إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، من قراره بإقامة مباراة السوبر الأفريقي والتي يعدج طرفها الثاني مع الترجي التونسي في قطر.

وقال مصدر داخل القلعة البيضاء لموقع "الوطن سبورت"، إنه من المتوقع أن يتخذ النادي قراررسميا في هذا الشأن مساء اليوم، بعد حديث بعض أعضاء "كاف" على اتفاق يقضي بإقامة مباراة السوبر الأفريقي في قطر، وفقا للعقد المبرم بين الدوحة والاتحاد لمدة 3 مواسم، أقيمت بموجبه نسخة الموسم الماضي بين الترجي والرجاء المغربي.

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بطل الكونفدرالية الإفريقية

وأكد، أن بطل الكونفدرالية الأفريقية سيطالب من خلال هذا "تظلمه" بنقل المباراة إلى بلد آخر، بسبب الخلافات بين مصر وقطر مؤخرا.

كاف يؤكد إقامة السوبر الأفريقي في قطر

وقال شيهو ديكو، عضو لجنة المسابقات بـ"كاف"، قال في تصريحات خاصة لـ"الوطن سبورت"، في وقت سابق: "من المعروف أن الاتحاد الأفريقي يمتلك عقدا مع قطر لإقامة السوبر الأفريقي لمدة 3 مواسم هناك، ننتظر فقط الموافقة على التاريخ وتوقيت المباراة من المسؤولين في الدوحة، لأجل إقامة السوبر بين الزمالك والترجي هناك، وذلك حسب العقد المبرم بين الطرفين".

انسحاب الزمالك من مباراة السوبر الإفريقي

وأعلن رئيس الزمالك خلال وقت سابق عن انسحابه الفريق من المشاركة بمباراة كأس السوبر الأفريقي، والتي كان من المقرر أن يتم إقامتها أحد أيام الموافقة 16، أو 17، أو 18 من شهر سبتمبر السابق، وقد تم تأجيل المباراة لوقت آخر لاحق تبعاً للبيان الرسمي الصادر من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”.

عقوبة كارثية

وينتظر نادي الزمالك توقيع عقوبة كارثية عليه من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، حال انسحابه من بطولة كأس السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي.

وكشف مصدر بالكاف، عن عقوبة كبرى تنتظر الزمالك حال الانسحاب من السوبر الإفريقي، حيث سيتعرض لعقوبة مالية كبيرة قد تصل إلى 5 ملايين دولار، لكن لن يتم حرمانه من المشاركة في البطولات الأفريقية".

وأضاف: "في حالة انسحاب الزمالك من السوبر الأفريقي، سيضطر الكاف إلى الإستعانة بفريق نهضة بركان المغربي وصيف بطل الكونفدرالية، لإنقاذ البطولة من الإلغاء، وتجنب خسائر مالية فادحة".