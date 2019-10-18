إنبي يعين طولان مدربا جديدا بعد استقالة ماهر









اسماء السيد - أعلن إنبي متذيل الترتيب في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة تعيين حلمي طولان مدربا جديدا للفريق خلفا لعلي ماهر الذي استقال من منصبه بعد التعرض للهزيمة الثالثة في أربع مباريات.

وقال إنبي، الذي حقق نقطة واحدة من إجمالي 12، عبر حسابه في فيسبوك إنه "قبل اعتذار ماهر عن عدم استكمال مهمته" بعد الخسارة 1-صفر من الإنتاج الحربي أمس الخميس.

ولم يوضح إنبي مدة التعاقد مع طولان (69 عاما) الذي يملك باعا طويلا في تدريب الأندية المصرية وأبرزها الزمالك وتوج معه بلقب كأس مصر في 2013.

وسجل إنبي هدفين واستقبل ثمانية أهداف في أربع مباريات منها رباعية خلال الخسارة 4-صفر أمام بيراميدز في الجولة الافتتاحية للموسم.