سولسكاير يؤمن بأنه الشخص المناسب لإعادة بناء يونايتد









اسماء السيد - يؤمن أولي جونار سولشار مدرب مانشستر يونايتد بأنه الشخص المناسب لمهمة إعادة بناء الفريق رغم أنه يخوض أسوأ انطلاقة موسم في الدوري الانجليزي لكرة القدم خلال 30 عاما.

وحقق يونايتد انتصارين فقط في أول ثماني جولات بالدوري الممتاز هذا الموسم وتراجع للمركز 12 بفارق نقطتين عن منطقة الهبوط.

وربما سيكون منصب سولشار في خطر حقيقي اذا نجح الغريم ليفربول في تحقيق ثلاث نقاط بملعب أولد ترافورد بعد غد الأحد.

وجمع يونايتد رصيدا أقل بأربع نقاط من رصيده في نفس الفترة بالموسم الماضي مع المدرب جوزيه مورينيو والذي فقد منصبه في ديسمبر كانون الأول لكن سولشار يدعم لاعبيه لاستعادة بريقهم في المباريات المقبلة.

وقال سولشار في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة "لم أشعر أبدا بأن الوظيفة كبيرة جدا بالنسبة لي. أنا واثق مما نحاول فعله كل يوم".

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وأضاف "هناك تحسن ولكن الأمر يتعلق بالنتائج والبدء في الفوز بمباريات وتسجيل أهداف. نحتاج لصنع فرص أكبر لأننا نلعب بتماسك في الدفاع.

"لم نغامر بشكل كاف. عند مشاهدة أفضل الفرق نرى مخاطرة أكبر في اللعب".

وأقر بأن الفريق يمضي في مشروع طويل الأجل ويحتاج لفترتي انتقالات على الأقل لبناء تشكيلة قادرة على المنافسة على الألقاب.

وتابع "اتخذنا بعض القرارات التي ربما تضرنا على المدى القصير لكننا نعرف أنها تفيدنا على المدى البعيد وهذا جزء من الخطة.

"النتائج هي الأهم ويمكننا التقدم للأمام بشكل أسرع اذا حققنا نتائج جيدة مصحوبة بأداء جيد وأنا متأكد من تحقيق ذلك". واستبعد سولشار الحارس ديفيد دي خيا ولاعب الوسط بول بوجبا من التشكيلة التي ستواجه ليفربول بسبب الإصابة بينما يعود المدافعان آرون وان-بيساكا ولوك شو للقائمة. وتعرض دي خيا لمشكلة عضلية مع إسبانيا في تصفيات بطولة أوروبا 2020 أمام السويد يوم الثلاثاء وأظهرت الفحوص أنه لا يعاني من إصابة خطيرة.

وقال سولشار "عندما شاهدت المباراة اعتقدت أنه لن يلعب حتى فترة التوقف المقبلة لأننا واجهنا بعض الإصابات العضلية التي تدوم طويلا لكنها ليست إصابة سيئة كما كنا نخشى".