الزمالك يتجاوز الجدل حول القمة ويتطلع للصدارة أمام المقاولون









اسماء السيد - تجاوز الزمالك الجدل الدائر بشأن تأجيل مباراة القمة ضد غريمه الأهلي وسيسعى لانتزاع الصدارة ولو مؤقتا غدا السبت عندما يواجه المقاولون العرب الذي يملك نفس الطموح.

وكان من المفترض أن يلتقي الأهلي والزمالك غدا السبت في قمة الجولة الرابعة لكن الاتحاد المصري للعبة أعلن عن تأجيلها لأجل غير مسمى لأسباب أمنية واستبدلها بمباراة الزمالك والمقاولون في نفس اليوم.

ورفض الأهلي، حامل اللقب ومتصدر المسابقة برصيد تسع نقاط بفارق نقطتين عن الزمالك والمقاولون ونقطة واحدة عن بيراميدز، في بيان أمس الخميس خوض أي مباراة قبل القمة أمام الزمالك.

وطلب ميلوتين سريدويفيتش (ميتشو) مدرب الزمالك ونظيره عماد النحاس في المقاولون من اللاعبين تجنب الجدل والتركيز في حصد النقاط الثلاث للصعود للصدارة استغلالا لغياب الأهلي عن الجولة.

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ويفتقد الزمالك جهود الظهير الأيسر عبد الله جمعة للإصابة، بعد مشاركته في فوز مصر 1-صفر على بوتسوانا وديا يوم الاثنين الماضي، كما يستمر غياب القائد وصانع اللعب محمود عبد الرزاق (شيكابالا) بينما يعود حازم إمام للتشكيلة.

ويأمل الزمالك في التعافي ومصالحة جماهيره بعد التعادل المحبط 1-1 مع نادي مصر الصاعد للأضواء في مباراته الأخيرة.

وقال محمد عادل المشرف على الكرة في المقاولون إن ناديه كان يرفض فكرة مواجهة الزمالك بدلا من أسوان كما كان محددا في الجدول لكنه وافق لتجنب أي أزمة.

وأوضح "وافقنا على خوض لقاء الزمالك رغبة من النادي في عدم التسبب في أزمة تؤدي إلى إرباك الكرة المصرية ونثق في قدرتنا على تحقيق نتيجة إيجابية".

وأهدر بيراميدز فرصة الصعود للقمة بتعادله بدون أهداف مع سموحة أمس الخميس.