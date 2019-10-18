شكرا لقرائتكم خبر عن مروان حمدي يتقدم لدجلة علي الاتحاد في الدقيقة 16 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز مروان حمدي لاعب وادي دجلة هدف فريقه الأول في مرمي الاتحاد السكندري في الدقيقة 16 بالمباراة المقامة حاليا بين الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ 4 بالدوري ، لتصبح النتيجة 1/0 لفريق الغزلان.

بدأ طلعت يوسف المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى ، المباراة بتشكيل يضم كل من : عماد السيد فى حراسه المرمى، وأسامة العزب و محمد انور و محمود رزق و السيد سالم فى الدفاع، واحمد مانجا و كريم الديب و هشام محمد فى الوسط، ورزاق سيسيه و خالد قمر وأحمد رفعت فى الهجوم.

بينما بدأ اليونانى تاكيس جونياس المدير الفنى لدجله المباراة بتشكيل يضم : محمد عبد المنصف فى حراسه المرمى، بودى و محمود مرعى و احمد بيكهام يعقوبو فى الدفاع، ومحمد رضا و محمد عبد العاطى و محمد هلال فى الوسط، ورفيق كابو و مروان حمدى و عبد الكبير الوادى فى الهجوم.