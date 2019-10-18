شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الاستقالة .. كشف حساب على ماهر مع إنبى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الساعات الماضية تقدم على ماهر باستقالته من تدريب فريق إنبى ، على خلفية الهزيمة التى تلقاها الفريق أمام الانتاج الحربى بهدف دون رد .
وتولى حلمى طولان تدريب الفريق خلفا لعلى ماهر ، ليتولى مهمة الفريق فى مشوار الفريق بالدورى .
نرصد فى التقرير كل ما قدمه ماهر مع الفريق البترولى منذ تولى المهمة ديسمبر الماضى .
تولى على ماهر تدريب إنبى ديسمبر من العام الماضى ، خاض مع الفريق 24مباراة ، حقق الفوز فى 6 ، و خسر فى 9 مباريات ، و تعادل فى مثلها ، منها 5 تعادلات إيجابية بهدف لكل فريق ، و 4 سلبية دون أهداف .
سجل الفريق مع على ماهر 17 هدفا ، و اهتزت مرماه بـ 26 هدف .
أول مباراة خاضها مع انبى كانت امام النجوم وتعادل الفريقان بهدف لكل منهما ، و اخر مباراة كانت امام الانتاج وخسرها الفريق بهدف دون رد .
أكبر نتيجة حققها الفريق بقيادة على ماهر ، كانت أمام الجونة بالفوز برباعية نظيفة، بينما كانت أكبر هزيمة أمام بيراميدز برباعية ايضا
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