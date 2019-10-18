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شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يطالب الأندية المتأهلة لتمهيدى الكأس بسداد 5000 جنيه جديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب اتحاد الكرة، من أندية القسمين الثالث والرابع التى تأهلت إلى الدور التمهيدى الأول لبطولة كأس مصر، سداد 5 آلاف جنيه لخزينة الجبلاية قبل سحب القرعة يوم الثلاثاء المقبل.
كان اتحاد الكرة أخطر الأندية بسداد 5 آلاف جنيه للمشاركة فى الأدوار التأهيلية، على أن تسدد 5 آلاف جنيه جديدة قبل المشاركة فى الأدوار التمهيدية.
خطاب كأس مصر
وأعلن اتحاد الكرة فى وقت سابق شروط مسابقة الكأس وهي:
- يحق لأندية ومراكز الشباب والهيئات بالقسم الثالث والرابع المشاركة في الأدوار التمهيدي بالكأس بعد سداد 5 آلاف جنيهًا.
- جميع الأندية التي لم تتخطى الأدوار التأهيلية لكأس مصر لاتعتبر مشاركة في البطولة.
- أندية القسم الأول والثاني لابد من دفع 10 آلاف جنيه رسوم اشتراك في بطولة كأس مصر.
- أندية القسم الثالث والرابع عليها دفع 5 آلاف جنيه للمشاركة في الأدوار التأهيلية لكأس مصر ودفع مثلها مرة أخرى في حال تخطي الأدوار التأهيلية.
ويعد الزمالك هو بطل النسخة الماضية لبطولة كأس مصر عقب الفوز على بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد في المباراة النهائية.
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