شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأهلى يزور الخطيب غدا بعد عملية الحقن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يزور مجلس إدارة الأهلي وقيادات النادي التنفيذية محمود الخطيب رئيس النادي مساء غد السبت للاطمئنان عليه بعد عملية الحقن بالظهر التي خضع لها أمس بمستشفى الملكي بالإسكندرية للتخلص من الآلام القاسية في الظهر التي انتابت رئيس النادي في الفترة الأخيرة وهي المرة الثانية التي يخضع فيه محمود الخطيب لعملية الحقن خلال أسبوعين لتفادي إجراء عملية جراحية جديدة في ألمانيا.

ويقوم جميع أعضاء المجلس والمدير التنفيذي بزيارة محمود الخطيب بمنزله عقب عودته من الاسكندرية غدا السبت خاصة أنه يحتاج للراحة بعد عملية الحقن الأخيرة.

وقال الدكتور أحمد فرهود استاذ جراحة المخ والاعصاب بجامعة الاسكندرية أن محمود الخطيب رئيس النادي أجرى عملية حقن الفقرات والجذور العصبية بالظهر وذلك بعد الآلام القاسية التى شعر بها خلال الفترة الماضية.

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وأضاف الطبيب المعال الخطيب أنه سبق وأن أجري 3 عمليات جراحية من قبل فى المخ والرقبة والظهر ومن ثم تم الإتجاه إلى إتباع أحد الطرق العلاجية التحفظية لتجنب إجراء التدخل الجراحي الرابع.

وأوضح الخطيب يتواجد تحت الملاحظة الطبية فى الوقت الحالي بعد إجرائه عملية الحقن وتشهد الساعات القليلة القادمة مغادرته المستشفي مؤكدًا أنه سيكون فى حاجة شديدة إلى الراحة التامة لمدة زمنية لن تقل عن 3 أسابيع من أجل التعافي من آلام الظهر التى تعرض لها مؤخرًا.

وأشار الدكتور «فرهود» إلي أن الكابتن الخطيب سبق وأن أجري إحدى العمليات الجراحية فى ميونيخ الألمانية قبل سنتين تقريبًا لإستئصال الإنزلاق الغضروفي ولكن آلام الظهر عادت له من جديد بعد فترة فى نفس منطقة العملية بسبب المجهودات الكبيرة التى يقوم بها ومع إصراره المستمر على العمل لعدد ساعات طويلة على مدار اليوم فى النادي وهو ما ترتب عليه تجدد آلام الظهر بشكل دفعه للتواجد للخضوع لعملية الحقن فى المستشفي الملكي بالأسكندرية.