تعرف على تشكيل الاتحاد السكندرى ودجلة قبل مباراتهما بالدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أعلن طلعت يوسف المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى ، تشكيل فريقه الذى سيخوض لقاء وادى دجلة ضمن مباريات الجولة الـ4 من بطولة الدورى المصرى والمقرر إقامتها بعد قليل على استاد الاسكندرية.
وجاء تشكيل زعيم الثغر كالتالى، عماد السيد فى حراسه المرمى، وأسامة العزب و محمد انور و محمود رزق و السيد سالم فى الدفاع، واحمد مانجا و كريم الديب و هشام محمد فى الوسط، ورزاق سيسيه و خالد قمر وأحمد رفعت فى الهجوم.
بينما أعلن اليونانى تاكيس جونياس المدير الفنى لدجله تشكيله كالتالى، محمد عبد المنصف فى حراسه المرمى، بودى و محمود مرعى و احمد بيكهام يعقوبو فى الدفاع، ومحمد رضا و محمد عبد العاطى و محمد هلال فى الوسط، ورفيق كابو و مروان حمدى و عبد الكبير الوادى فى الهجوم.
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