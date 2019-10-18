شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل الاتحاد السكندرى ودجلة قبل مباراتهما بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن طلعت يوسف المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى ، تشكيل فريقه الذى سيخوض لقاء وادى دجلة ضمن مباريات الجولة الـ4 من بطولة الدورى المصرى والمقرر إقامتها بعد قليل على استاد الاسكندرية.

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وجاء تشكيل زعيم الثغر كالتالى، عماد السيد فى حراسه المرمى، وأسامة العزب و محمد انور و محمود رزق و السيد سالم فى الدفاع، واحمد مانجا و كريم الديب و هشام محمد فى الوسط، ورزاق سيسيه و خالد قمر وأحمد رفعت فى الهجوم.

بينما أعلن اليونانى تاكيس جونياس المدير الفنى لدجله تشكيله كالتالى، محمد عبد المنصف فى حراسه المرمى، بودى و محمود مرعى و احمد بيكهام يعقوبو فى الدفاع، ومحمد رضا و محمد عبد العاطى و محمد هلال فى الوسط، ورفيق كابو و مروان حمدى و عبد الكبير الوادى فى الهجوم.