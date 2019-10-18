شكرا لقرائتكم خبر عن محاولات لإنهاء أزمة محمود حمد فى المصري وديا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجري الجهاز المعاون بنادي المصري، محاولات مع إيهاب جلال المدير الفني، لاحتواء أزمة محمود حمد مدافع الفريق، والذي تم توقيع عقوبة عليه بخصم 50 ألف جنيه من مستحقاته وخوضه تدريبات مع فريق الناشئين لمدة شهر.
ويتحدث الجهاز المعاون مع إيهاب جلال للإكتفاء بالخصم المادي الذي تم تطبيقه علي اللاعب، وعودته للتدريب مع الفريق الأول مرة أخرى ، خاصة أن اللاعب قدم اعتذارا عما بدر منه من تجاوز في مباراة وادي جلة الودية قبل مباراة المصري والمقاصة التي أقيمت أمس في الأسبوع الرابع للدوري.
وينتظر الجهاز المعاون القرار النهائي من إيهاب جلال بشأن رفع عقوبة التدريب مع الناشئين وعودة اللاعب الي الفريق الأول ، ومن المنتظر ان يتم حسم الأمر قبل توقف الدوري المقبل.
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