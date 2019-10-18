شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى يطلب تقريرا عن إصابة السولية وأحمد الشناوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى، تقرير عن تطورات إصابة الثنائى عمرو السولية لاعب الأهلى وأحمد الشناوى حارس مرمى بيراميدز لتحديد موقفهما من المعسكر المقبل.

كان السولية تعرض للإصابة فى مباراة الأهلى مع أسوان بالدورى، وتبين أن إصابته عبارة عن جزع فى الرباط الخارجى للركبة، بينما تعرض أحمد الشناوى لشرخ فى إصبع اليد اليسرى خلال مباراة فريقه فى مباراة شباب بلوزداد الجزائرى بالكونفدرالية وتعافى منه مؤخرا وعاد للتدريبات.

وأعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" مؤخرا مواعيد مباراتى منتخب مصر أمام كينيا وجزر القمر فى تصفيات أمم أفريقيا، حيث تقام المباراة الأولى يوم 14 نوفمبر بينما تقام الثانية يوم 18 من نفس الشهر.

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يذكر أن حسام البدرى حدد 5 نوفمبر المقبل موعدا مبدئيا لانطلاق معسكر الفراعنة استعدادا لمباراتىّ كينيا وجزر القمر، وينتظر حسام البدرى إعلان اتحاد الكرة موعد مباراتىّ الأهلى والزمالك فى كأس مصر حتى يتم حسم الموعد النهائى للمعسكر، خاصة أن بيراميدز سيلعب مباراة إياب دور الـ32 مكرر بالكونفدرالية يوم 3 نوفمبر المقبل.

كان منتخب مصر خاض مباراة ودية أمام بتسوانا يوم 14 أكتوبر الجارى على استاد برج العرب، وفاز بها الفراعنة بهدف نظيف سجله حمدى فتحى.