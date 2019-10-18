شكرا لقرائتكم خبر عن كوبو يوضح مثلة الأعلى في عالم كرة القدم ويتحدث عن بوجبا ومبابي والان مع التفاصيل

وضح الياباني تاكيفووسا كوبو، لاعب ريال مدريد الإسباني، والمعار لنادي ريال مايوركا، مثله الأعلى في عالم كرة القدم، خلال تصريحات نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية.

قيمة إنتقال كوبو لريال مدريد

وكان ريال مدريد قد أعلن عن التعاقد مع كوبو قادماً من نادي إف سي طوكيو، في صفقة كلفت خزينة النادي الملكي، حسب ما أفادته وسائل الأعلام أنذلك، مليوني يورو، وأن اللاعب سيحصل على مليون يورو كراتب سنوي.

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وقال كوبو، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مثلة الأعلى في كرة القدم، وأشعر بالأندهاش عند تسجيلة العديد من الأهداف.

وتابع:"شرف لي تشبيهي بالنجم الأرجنتيني، وأحتاج لأمور كثيرة كي أصبح مثله، إنه لاعب عظيم بالفعل".

وواصل النجم الياباني:"ريال مدريد يريدني بقوة في السنوات المقبلة، أعلم جيداً الخطة التي يضعها الفريق لتجهيزي في الأعوام القادمة، أنا معجب دائما بهذا الأهتمام من قبل الفريق".

وأتم اللاعب الشاب تصريحاته قائلا:" أفضل لاعب شاب بالنسبة لي هو كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، وأحب طريقة لعب بول بوجبا وأحب اللعب ضده، وكذلك الحديث معه".