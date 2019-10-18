شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل ‎الهلال الرسمي لمواجهة ضمك بالدوري السعودي والان مع التفاصيل

أعلن المدير الفني لنادي الهلال التشكيل الرسمي لفريقه لمواجهة نظيره ضمك اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وجاءت التشكيلة الرسمية لنادي الهلال كالتالي: حراسة المرمي: الواكد Advertisements خط الدفاع: امير ، هيون ، الحافظ ، كادش خط الوسط: كويلار ، ناصر ، ادواردو ؛العابد خط الهجوم: جيوفينكو ،جوميز ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الجمعة في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت مكه المكرمة علي ستاد جامعة الملك سعود الدولي بالعاصمة السعودية الرياض.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تشكيل ‎الهلال الرسمي لمواجهة ضمك بالدوري السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.