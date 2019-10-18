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تعرف على الموعد الجديد للكلاسيكو بعد التأجيل بسبب أزمة كتالونيا

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أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم في بيان اليوم الجمعة تأجيل مباراة القمة بين وضيفه في دوري الدرجة الأولى والتي كانت مقررة في استاد كامب نو يوم 26 أكتوبر الجاري‭‭ ‬‬بسبب مخاوف أمنية في ظل أحداث العنف خلال مظاهرات في كتالونيا.

وبعد مظاهرات ضخمة أعقبت سجن تسعة زعماء انفصاليين في قطالونيا طلبت رابطة الدوري بشكل رسمي من الاتحاد الإسباني للعبة إعادة تحديد موعد المباراة.

ووافق الاتحاد الإسباني على الطلب اليوم الجمعة مشيرا إلى القرار متروك للناديين للاتفاق على موعد جديد للمباراة خلال مهلة تمتد حتى يوم 21 من الشهر الجاري وفي حال عدم الاتفاق ستحدد لجنة المسابقات الموعد الجديد.

وقال برشلونة في بيان إنه يريد خوض المباراة يوم 18 ديسمبر موضحا أنه كان يفضل اللعب في الموعد الأصلي يوم 26 اكتوبر وعارض مقترحا من رابطة الدوري بنقل اللقاء إلى استاد سانتياجو برنابيو في نفس موعدها.

وأوضح الاتحاد الإسباني أن ريال مدريد يؤيد اللعب يوم 18 ديسمبر أيضا.

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وأضاف برشلونة "لدينا ثقة مطلقة في السلوك السلمي لجماهير وأعضاء النادي" كما اعتذر لمشجعيه غير الراضين عن القرار مشيرا إلى إمكانية استرجاع قيمة التذاكر المباعة.

وقال زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد إن فريقه يتقبل اللعب في أي توقيت كما وصف مشاهد العنف في قطالونيا بأنها "صعبة".

وفي خامس أيام الاحتجاجات احتشد مئات الآلاف من المؤيدين للاستقلال في مسيرات بمختلف أنحاء قطالونيا مرددين شعار "الحرية للمعتقلين السياسيين".

وذكرت شرطة الإقليم أن 16 شخصا اعتقلوا بأنحاء متفرقة في كتالونيا بينما قال مسؤولون بقطاع الصحة إنه تم إسعاف 42 شخصا من إصابات.

كما ذكرت بلدية برشلونة أن الاحتجاجات التي بدأت يوم الاثنين الماضي شهدت إشعال النيران في 700 من حاويات القمامة بجانب عشر شجرات تقريبا وتقدر الخسائر المالية بالمدينة بأكثر من 1.5 مليون يورو 1.67 مليون دولار

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