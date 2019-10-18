شكرا لقرائتكم خبر عن طلقة مدوية لأسطورة مان يونايتد.. فيرجسون متهم في قضية رشوة والان مع التفاصيل

على الرغم من مسيرة السير أليكس فيرجسون المدير الفني الاسطوري لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلا أن وكيل لاعبين إيطالي يُدعى جوسيبي باجليارا ، اتهم فيرجسون، مدرب مان يونايتد الأسبق، بعرض عليه رشوة ، من أجل التلاعب بنتيجة مباراة للشياطين مع نظيره يوفنتوس الإيطالي"السيدة العجوز"

وجاءت هذه الاتهمات التي وجهها جوسيبي، خلال محاكمته، وهو يدافع عن نفسه، حسبما أوردته صحيفة «ذا صن» الإنجليزية ،وتضمنت أسماء المتهمين في القضية بجانب السير فيرجسون كل من ستيف ماكلارين مدرب المنتخب الإنجليزي السابق، بالإضافة إلى هاري ريدناب المدير الفني لفريق بورتسموث وتوتنهام السابق، إلى جانب نيل وارنوك المدير الفني السابق لنادي كارديف سيتي

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وأوضح جوسيبي باجليارا، أن السير أليكس فيرجسون قدم إليه، ساعة "روليكس"، مصنوعة من الذهب، تساوي 30 ألف جنيه إسترليني في وقتها ، من أجل التلاعب بنتيجة مباراة مع يوفنتوس الايطالي في بطولة دوري أبطال أوروبا"تشامبيون ليج"

وأكال باجليارا الاتهامات لفيرجسون، حيث قال إن المدير الفني الأسبق لمان يونايتد تعامل مع وكلاء لاعبين من أجل الحصول على أموال من صفقات انتقال لاعبين الي صفوفه.

وخلال مسيرة فيرجسون مع مانشستر يونايتد، ضرب مع يوفنتوس موعدًا في 8 مباريات، استطاع الفوز في 4 مباريات، والتعادل في مباراة واحدة، فيما انحنى للهزيمة في ثلاث مباريات