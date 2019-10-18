شكرا لقرائتكم خبر عن نجم برشلونة يرفض مانشستر يونايتد ويفضل إنتر ميلان وباريس والان مع التفاصيل

قالت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية أن اللاعب الدولي الكرواتي ايفان راكيتيتش لاعب وسط نادي برشلونة الاسباني رفض عرضا للإنضمام لصفوف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وأضافت الصحيفة الإنجليزية أن اللاعب الدولي الكرواتي يريد الإنتقال إلى صفوف نادي إنتر ميلان الإيطالي او باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وكانت عديد من التقارير الاسبانية أكدت رغبة اللاعب الدولي الكرواتي ايفان راكيتيتش لاعب وسط نادي برشلونة في الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعد عدم اعتماد فالفيردي عليه في المبارايات الفترة الماضية

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