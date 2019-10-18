شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة مانشستر يونايتد يختار مدربه المفضل في البريميرليج والان مع التفاصيل

اختار بول سكولز، أسطورة نادي مانشستر يونايتد السابق، مديره الفني المفضل في البريميرليج، وكان ذلك في تصريحاته لمحطة "بي بي سي" الإنجليزية.

وتابع سكولز:" يورجن كلوب واحد من أفضل المدربين في كرة القدم، ويقدم مستوى رائع مع ليفربول، لكني ما زلت اختار بيب جوارديولا".

وواصل:"كلوب بالنسبة لي في المرتبة الثانية، بينما جوارديولا في المرتبة الأولى".

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 16 نقطة.