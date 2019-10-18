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أسطورة مانشستر يونايتد يختار مدربه المفضل في البريميرليج

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اختار بول سكولز، أسطورة نادي مانشستر يونايتد السابق، مديره الفني المفضل في البريميرليج، وكان ذلك في تصريحاته لمحطة "بي بي سي" الإنجليزية.

وتابع سكولز:" يورجن كلوب واحد من أفضل المدربين في كرة القدم، ويقدم مستوى رائع مع ، لكني ما زلت اختار بيب جوارديولا".

وواصل:"كلوب بالنسبة لي في المرتبة الثانية، بينما جوارديولا في المرتبة الأولى".

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب برصيد 24 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 16 نقطة.

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