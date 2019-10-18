شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة مانشستر يونايتد يختار مدربه المفضل في البريميرليج والان مع التفاصيل
اختار بول سكولز، أسطورة نادي مانشستر يونايتد السابق، مديره الفني المفضل في البريميرليج، وكان ذلك في تصريحاته لمحطة "بي بي سي" الإنجليزية.
وتابع سكولز:" يورجن كلوب واحد من أفضل المدربين في كرة القدم، ويقدم مستوى رائع مع ليفربول، لكني ما زلت اختار بيب جوارديولا".
وواصل:"كلوب بالنسبة لي في المرتبة الثانية، بينما جوارديولا في المرتبة الأولى".
ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 16 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر أسطورة مانشستر يونايتد يختار مدربه المفضل في البريميرليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.