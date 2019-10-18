شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يرغب في ضم لاعب ليفربول السابق والان مع التفاصيل

قالت شبكة سكاي سبورت العالمية أن رغبة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة هي ضم اللاعب الدولي الألماني إيميري تشان لاعب وسط نادي ليفربول السابق و نادي يوفنتوس الإيطالي الحالي. ‏وأضافت الصحيفة ان مانشستر يونايتد يفكر بالتحرك في يناير لضم لاعب وسط ليفربول السابق إيمري تشان بعد مشاكله مع فريقه الحالي يوفنتوس الإيطالي. يذكر أن العديد من التقارير الإيطالية أكدت رغبة اللاعب الدولي الألماني في الرحيل عن السيدة العجوز بعد عدم انضمامه لقائمة الفريق في بطولة دوري أبطال أوروبا وعدم اعتماد المدير الفني لفريق يوفنتوس ساري بيه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يرغب في ضم لاعب ليفربول السابق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.