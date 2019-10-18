شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من زين الدين زيدان علي تأجيل الكلاسيكو والان مع التفاصيل

أكد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد على أهمية مباراة الغد أمام ريال مايوركا ضمن منافسات بطولة الدوري الاسباني الممتاز وأنه لا يفكر في فترة الانتقالات الشتوية في الوقت الحالي.

وعلق زيدان على مباراة الكلاسيكو قائلا:" أنا مهتم بهذا الموضوع لكننا سنفعل ما يقولونه لنا الاتحاد الأسباني الشيء المهم هو الاستعداد عندما يحين الموعد أعرف أن هناك الكثير من النقاش ، لكن موقفي هو سنكون مستعدين للعب في التاريخ الذي يخبروننا به،إذا اضطررنا للعب الكلاسيكو في تاريخ 26 ، سنلعب وإذا تم تأجيله فسوف نكون مستعدين"

وأضاف زيدان:"يوفيتش لا يشعر بالإحباط هويعرف الوضع وأعتقد أنه أفضل بكثير مما كان عليه في البداية إنه يتكلم الإسبانية شيئًا فشيئًا ويدخل في الديناميكية سوف نعتمد عليه وسيحصل علي فرصة بالفترة المقبلة"

ومن المقرر أن يواجه نادي ريال مدريد نظيره فريق ريال مايوركا غدا ضمن منافسات بطولة الدوري الاسباني الممتاز في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.