شكرا لقرائتكم خبر عن صالح المحمدي يرفض العمل مع جروس في أهلي جدة والان مع التفاصيل

رفض صالح المحمدي المدرب‎ المؤقت لنادي أهلي جدة العمل مع السويسري كريستيان جروس الذي تم تعينه مديرا فنيا النادي الأهلي وفضّل المحمدي العودة للإشراف على فريق الناشئين حسب ما ذكرته صحيفة الرياضية. يذكر أن رئيس النادي الأهلي أحمد الصائغ قد تواصل مع المدرب السويسري ووكيل أعماله وأخبرهم بموافقة النادي الأهلي على زيادة 40% من قيمة عقد جروس، وهو الأمر الذي أقنع الأخير بالعودة إلى دبي من جديد لتوقيع العقود مع الراقي. كما أعلن مجلس إدارة الأهلي السعودي تولي السويسري كريستيان جروس المدير الفني الأسبق للزمالك المصري مسئولية القيادة الفنية للفريق خلفا للكرواتي برانكو إيفانوفيتش والذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج.

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