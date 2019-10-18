شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الإسباني يطالب ريال مدريد وبرشلونة بالاتفاق على موعد جديد للكلاسيكو والان مع التفاصيل

طالب الاتحاد الإسباني لكرة القدم ناديي برشلونة وريال مدريد بالاتفاق على موعد جديد لمواجهة الكلاسيكو بينهما، وذلك بعد أن أعلن الاتحاد رسميا اليوم الجمعة تأجيل المباراة التي كانت مقررة في 26 أكتوبر الجاري ضمن منافسات الدوري.

واتخذ الاتحاد الإسباني قرار تأجيل المباراة التي كانت مقررة على ملعب "كامب نو" معقل فريق برشلونة، بسبب المظاهرات الاحتجاجية التي يشهدها إقليم كتالونيا إثر أحكام السجن التي فرضت على رموز سياسية به.

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وذكر بيان أصدره الاتحاد الإسباني "على برشلونة وريال مدريد الاتفاق بشأن موعد جديد للمباراة، قبل 21 أكتوبر الجاري وإن لم يحدث، فسيتحدد الموعد الجديد من قبل لجنة المسابقات في الاتحاد."

وكان الاتحاد الإسباني قد اقترح يوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر موعدا جديدا للكلاسيكو، على ملعب "كامب نو".

وذكرت تقارير إخبارية في إسبانيا أن الناديين سيوافقان على هذا الموعد، لكنه قوبل بمعارضة من قبل رابطة الدوري الإسباني في ظل إقامة مباريات ببطولة كأس ملك إسبانيا في يوم الأربعاء.